Легенды "Ливерпуля" обыграли легенд "Рейнджерс"

Стивен Джеррард / Фото: Twitter

В перерыве на матчи сборных ветераны "Ливерпуля" сыграли с ветеранами "Рейнджерс" на стадионе "Айброкс" в Глазго. Ранее мы рассказывали, что в Англии дисквалифицировали игрока "Ливерпуля" за оскорбление звезды "Тоттенхэма".

Эти клубы объединяет Стивен Джеррард – в первом тайме тренер "Рейнджерс" сыграл за "Ливерпуль", а во втором – за шотландскую команду.

"Ливерпуль" победил 3:2 – за красных забили Луис Гарсия, Патрик Бергер и Эмиль Хески. В составе "Рейнджерс" отличились Крис Бойд и Петер Левенкранс.

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Ранее мы рассказывали, что на церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Обладателем этой премии стал специалист из Германии.

Также мы писали, что жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша Лиги чемпионов. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак.

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