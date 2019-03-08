Легионер "Динамо": "Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину"

Кендзера считает, что киевляне во втором тайме выглядели лучше, хоть и пропустили два мяча

Томаш Кендзера. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Легионер "Динамо": "Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/22c/1d0/5c822c1d0edca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/22c/1d0/5c822c1d0edca.jpg 2019-03-08T10:48:28+02:00 Футбол Кендзера считает, что киевляне во втором тайме выглядели лучше, хоть и пропустили два мяча

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал поражение от "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, киевляне в Лондоне проиграли с разгромным счетом 0:3. Голы забивали Педро, Виллиан и Хадсон-Одои. Ответная встреча пройдет 14 марта в Киеве. Мы провели онлайн поединка "Челси" – "Динамо" с фото, комментариями и видеоповторами голов.

- Нужно стараться добиться хорошего результата в Киеве и не смотреть на счет первого матча. Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину.

- Почему во втором тайме "Динамо" играло лучше, чем в первом?

- В группе мы тоже часто играли без мяча, но сегодня другой уровень соперника. Нас хорошо прессинговали и не давали ничего сделать в первом тайме. После перерыва играли лучше. Действовали через передачи в центр поля. Но забить не получилось.

- Почувствовали уровень АПЛ?

- Для меня это самая лучшая лига в мире. На поле была борьба, каждый шел до конца и не убирал ног.

- Сидклей добавил в атаке "Динамо", когда вышел во втором тайме. Почему он не вышел сразу?

- Это вопрос не ко мне. Моя задача полностью отдаваться на поле.

- С появлением Сидклея и Гармаша стало легче?

- Да, как я и сказал, во втором тайме мы играли лучше.

- Насколько было тяжело в обороне?

- Было тяжело играть против Виллиана и Жиру. У них очень высокое мастерство. В чемпионате Украины таких футболистов нет. Мы вышли из группы Лиги Европы и прошли "Олимпиакос", но против такой команды, как "Чесли" тяжело играть.

- Буяльский говорил, что когда команда проигрывает, то ей не хватает мастерства.

- Все видели уровень "Челси". Мы играли с "Аяксом", а потом голландцы продемонстрировали свой уровень с "Реалом". Мы "Динамо". Стараемся, боремся, но с таким соперником нам непросто.

После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".

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