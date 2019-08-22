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Легионер "Динамо" – после Чернобыля: "Бойко спросил, не вырос ли у меня хвост"

22 августа, 22:15

Датский полузащитник киевлян Дуэлунд поделился подробностями экскурсии футболистов в зону отчуждения

Де Пена - слева, Дуэлунд - справа

Де Пена - слева, Дуэлунд - справа / Фото: Instagram

Датский футболист Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от недавней экскурсии игроков "Динамо" в Чернобыль. "Решил поехать в Чернобыль после просмотра сериала от HBO. Но я знал про Чернобыль и до этого. Всегда хотел туда поехать, посмотреть, что там. Я был впечатлен, что многие вещи не изменились. Хотя не могу сказать, что мне было страшно, был день, светило солнце", – поведал полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд.

"Идея экскурсии в Чернобыль возникла у меня, Франа Соля и Карлоса де Пены. Фран не смог поехать, а Карлос согласился, – сказал Дуэлунд. – Конечно, все выглядело заброшенным. Быть так близко к реактору – это нечто. В Чернобыле все необычное. Ты видишь оставленные журналы, газеты, куклы из детского сада. Реально чувствуешь, что в один день все покинули это место и никогда не вернутся. У нас был определенный прибор, который измерял радиацию и помогал нам быть в безопасности. Бойко шутил, не появились ли у меня хвост или еще одна нога. Но это была всего лишь шутка. Все хорошо, дополнительной ноги нет, волосы на месте. Я все прекрасно вижу, так что все отлично", – заключил Дуэлунд. 

Как сообщалось ранее, "Динамо" разругалось с Институтом травматологии. Вопреки рекомендациям отечественных медиков киевский клуб отказался делать операцию своему датскому легионеру Миккелю Дуэлунду. По словам врачей "Динамо", у Дуэлунда - редко встречающаяся травма большого пальца ноги.

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Чернобыль Динамо Киев Денис Бойко Миккель Дуэлунд

Источник: ua.tribuna.com

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