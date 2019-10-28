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Легионер критикует "Динамо": "Даже финалист чемпионата мира играет за вторую команду"

28 октября, 20:50

Защитник из Перу пока не сыграл за столичный клуб ни одного матча

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано раскритиковал организацию в своем клубе и назвал причину, почему он регулярно вызывается в сборную Перу, но не играет в Украине. Ранее мы писали, что Самбрано отклонил предложения двух зарубежных клубов, поскольку хочет играть в Киеве.

"Если в команде происходят изменения – продают иностранца, а не украинца. В "Динамо" у меня есть хорватский одноклубник, который играл в финале чемпионата мира (Йосип Пиварич. – Ред.), он также выступает за вторую команду. В клубе спокойно могут использовать нас, но не делают этого.

"Шахтер" играет со всеми южноамериканцами и все выигрывает. Они играют с большим удовольствием. Здесь же другое представление о работе. В "Динамо" плохая организация – что есть, то есть", – сказал Самбрано в прямом эфире в Instagram, сообщает Depor.

Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, но пока так и не дебютировал в составе украинского клуба. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в швейцарском "Базеле", а летом вместе со сборной Перу дошел до финала Кубка Америки.

Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" в Лиге Европы сыграло вничью с "Копенгагеном":

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Динамо Киев Йосип Пиварич Карлос Самбрано

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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