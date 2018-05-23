Легионер "Зари" завершил карьеру на отметке 303 матча в чемпионате Украины

Сегодня, 15:23

В Украине Любенович поиграл за "Зарю", "Кривбасс", "Таврия", "Александрия"

Желько Любенович. Фото ФК &quot;Заря&quot;
Желько Любенович. Фото ФК "Заря"

Полузащитник луганской "Зари" Желько Любенович завершил игровую карьеру. Этот сезон стал последним в игровой карьере футболиста. Список игр у Желько, безусловно, велик. 303 матча он провел в чемпионате Украины, 1 игру в Суперкубке, 32 матча были сыграны футболистом в Кубке Украины, 4 матча в Кубке Интертото и 17 игр в Лиге Европы.

Что касается "Зари", то в составе команды Желько отыграл шесть сезонов и провел 164 игры. Из них 137 в чемпионате, 12 в Кубке и 15 игр в Лиге Европы. В текущем сезоне на счету серба семь матчей в Премьер-лиге и один – в Лиге Европы.

Кроме "Зари" сербский футболист успел поиграть в Украине за такие клубы как "Кривбасс", "Таврия", "Александрия".

В сезоне 2009/2010 вместе с "Таврией" Любенович становился обладателем Кубка Украины, а в сезоне 2016/2016 доходил до финала турнира в составе "Зари". В прошлом сезоне становился бронзовым призером Премьер-лиги. на его счету 48 голов в элитном украинском дивизионе.

В последнем матче сезона "Заря" проиграла "Ворскле" (0:2) и упустила бронзовые медали. Любенович не попал в состав на матч.
футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Желько Любенович

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

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