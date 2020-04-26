Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его голову

Досрочное завершение сезона в Нидерландах принесло солидную сумму Алану Пардью. Но он от нее отказался

Главный тренер нидерландского клуба "АДО Ден Хааг" англичанин Алан Пардью отказался от денежного бонуса, предусмотренного в его контракте за сохранение прописки в высшем футбольном дивизионе. Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса Нидерланды досрочно завершили свой чемпионат, решив никому не присуждать титул, при этом ни одна команда не вылетает из "вышки" и не поднимется в классе.

На момент остановки чемпионата Нидерландов "АДО Ден Хааг" располагался на 17-й строчке в турнирной таблице, находясь в 7 очках от места, дающего право остаться в высшей лиге. Однако по решению футбольных властей страны команда сохранит элитную прописку на новый чемпионат. В связи с этим в СМИ появилась информация, что 58-летнему тренеру Алану Пардью полагается бонус в размере 120 тысяч долларов.

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Алан Пардью / Фото: Getty Images

"Когда я подписывал контракт, в нем был пункт о бонусе за сохранение прописки в Эредивизи. Однако это не та сумма, о которой пишут СМИ, – заявил в комментарии Goal Алан Пардью, которого признавали лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона 2011/2012. – Я полагал, что этот пункт вступит в силу только в том случае, если мы завершим сезон и избежим вылета. Однако когда мне сообщили, что "Ден Хааг" намерен выплатить бонус сейчас, я немедленно связался с клубом и сказал, чтобы они не платили мне деньги и либо отдали их неигровому персоналу клуба, либо пожертвовали службе здравоохранения Нидерландов, чтобы помочь им в их усилиях по борьбе с COVID-19. Мои мысли и молитвы моей семьи – со всеми, кто пострадал или страдает от этого ужасного вируса".

Ранее мы писали, что клуб из Нидерландов идет в суд: "Утрехт" не попал в еврокубки из-за досрочного завершения сезона и теперь будет судиться с Королевским футбольным союзом.

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