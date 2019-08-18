Лэмпард не может выиграть третий матч подряд: свинью "Челси" подсунули "лисы"

Лондонский клуб на старте сезона еще ни разу не выиграл

Фрэнк Лэмпард / Фото: AFP

"Челси" и "Лестер" разошлись миром в матче второго тура чемпионата Англии. Матч состоялся в Лондоне на стадионе "Стемфорд Бридж". После хорошей игры в матче за Суперкубок УЕФА, в котором "Челси" лишь в серии пенальти уступили "Ливерпулю", казалось, что вот сегодня новый главный тренер команды Фрэнк Лэмпард должен одержать первую победу в официальных матах, но другое мнение было у игроков "Лестера".

Игра началась для лондонцев лучше не придумаешь – уже на седьмой минуте Маунт открыл счет. Но в середине второго тайма Уилфред Ндиди сравнял счет, а больше командам забить не удалось – 1:1.

Напомним, что в стартовом матче в Премьер-лиге "Челси" разгромно уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4.

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"Челси" – "Лестер" -1:1

Голы: Маунт (7) – Ндиди (67)

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Аспиликуэта, Маунт, Канте, Пулишич (Виллиан, 71), Жоржиньо (Ковачич, 71), Педро, Жиру (Абрахам, 61).

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"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Фукс, Рикарду Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Чоудури (Прат, 73), Перес (Олбрайтон, 80), Варди.

Предупреждение: Жоржиньо (37).

Обзор матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" – "Челси":

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