Лео Месси и сборная Аргентины перед ЧМ-2018 поедут в Израиль

Футбольные федерации Аргентины и Израиля договорились о товарищеском матче 9 июня – за 6 дней до открытия ЧМ-2018

Сборная Аргентины по футболу проведет товарищеский матч с командой Израиля за несколько дней до старта чемпионата мира-2018 в России, сообщает AFP со ссылкой на Израильскую футбольную ассоциацию (IFA).

Встреча состоится 9 июня в Израиле, однако точное место проведения игры пока не определено. По данным израильских СМИ, IFA согласилась заплатить три миллиона долларов за то, чтобы двукратные чемпионы мира приехали в Израиль, однако эта сумма может быть сокращена в два раза, если нападающий "Барселоны" Лионель Месси не примет участия в матче.

Аргентинцы на групповой стадии чемпионата мира сыграют с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Сборная Израиля не отобралась на мундиаль.

Ранее мы составили рейтинг групп ЧМ-2018 – от самой жизнелюбивой до самой невероятной: на мундиале нас ждут месть Роналду, Месси для наших одногруппников, фестиваль Неймара и хит в Саранске.

Интересно, что в матче открытия ЧМ-2018 сыграют худшие команды мундиаля – Россия и Саудовская Аравия.

Напомним, что сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 заняла третье место в группе I после Исландии и Хорватии и не пробилась на турнир.

