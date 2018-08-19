Лео Месси начал новый сезон чемпионата Испании с дубля

Сегодня, 11:15

В первом туре испанской Примеры "Барселона" на своем поле разгромила "Алавес"

Месси забил два гола в ворота &quot;Алавеса&quot; в первом туре чемпионата Испании. Фото AFP
Месси забил два гола в ворота "Алавеса" в первом туре чемпионата Испании. Фото AFP

"Барселона" разгромила "Алавес" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19. Встреча, прошедшая в Барселоне на "Камп Ноу" в субботу, 18 августа, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Лионель Месси отличился на 64-й и 90-й минутах матча, еще один мяч забил Филиппе Коутиньо (83).

В следующем туре "Барселона" сыграет 25 августа на выезде с "Вальядолидом", а "Алавес" в тот же день примет дома "Бетис".

Отметим, что действующий чемпион Испании "Барселона" начала защиту титула в хорошем расположении духа – на прошлых выходных каталонцы обыграли "Севилью" в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.

Добавим, что посреди недели два мадридским клуба – "Реал" и "Атлетико" встречались в матче за Суперкубок УЕФА. Победу и трофей одержали матрасники, поэтому им дали на один день отдыха больше – свой матч первого тура Примеры они проведут в понедельник.

Напомним, что на этих выходных проходит пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретились лидеры "Динамо" и "Александрия", минимальную победу одержали киевляне.
Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Алавес

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Сегодня|Спорт

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