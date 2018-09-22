Лео Месси сменил имидж: пятикратный обладатель "Золотого мяча" сбрил бороду
Лидер "Барселоны" в своем Instagram показал свежие фото, на которых футболист без привычной бороды
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду. Об этом сообщил сам футболист, выложив фото со свежей щетинкой. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов в истории обзавелся растительностью в 2016 году, и его партнеры по сборной Аргентины посчитали, что она станет счастливым талисманом команды на Копа Америка.
"Если я сбрею бороду, меня убьют. Мы верим, что это каббала, что мы прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно ее не сбрею. Партнеры по команде мне не позволят", – говорил Месси во время того турнира, но "альбиселесте" все равно проиграли чилийцам в финале.
Старый и новый имидж Лео Месси:
"Барселона" на старте чемпионата Испании-2018/19 выиграла четыре матча из четырех. Месси в прошедших встречах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Всего в 422 играх за первую команду "Барселоны" Лео Месси забил 387 голов.
Напомним, что на этой неделе Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов. Аргентинец приложил руку к разгрому ПСВ на старте группового этапа турнира.
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