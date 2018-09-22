Лео Месси сменил имидж: пятикратный обладатель "Золотого мяча" сбрил бороду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду. Об этом сообщил сам футболист, выложив фото со свежей щетинкой. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов в истории обзавелся растительностью в 2016 году, и его партнеры по сборной Аргентины посчитали, что она станет счастливым талисманом команды на Копа Америка.

"Если я сбрею бороду, меня убьют. Мы верим, что это каббала, что мы прервем серию неудач и выиграем трофей. Я точно ее не сбрею. Партнеры по команде мне не позволят", – говорил Месси во время того турнира, но "альбиселесте" все равно проиграли чилийцам в финале.

Старый и новый имидж Лео Месси:

"Барселона" на старте чемпионата Испании-2018/19 выиграла четыре матча из четырех. Месси в прошедших встречах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Всего в 422 играх за первую команду "Барселоны" Лео Месси забил 387 голов.

Напомним, что на этой неделе Месси первым в истории оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов. Аргентинец приложил руку к разгрому ПСВ на старте группового этапа турнира.