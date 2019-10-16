Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу: "Лобановский реально удивился бы"

По словам Леоненко, Лобановский за такое поведение пригрузил бы Зинченко дополнительной тренировкой

Александр Зинченко / Фото: Instagram

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Лучший футболист Украины 1992-1994 годов Виктор Леоненко отчитал полузащитника "МанСити" Александра Зинченко за эмоциональное празднование им победы украинской сборной над Португалией и выхода на Евро-2020.

Напомним, после победы над командой Роналду Зинченко дурачился вовсю: врывался в прямой эфир во время флеш-интервью Ярмоленко и Романчука и скандировал: "Мы на Евро!!!"

Кроме того, в интервью своей девушке – сексапильной журналистке каналов "Футбол" Владе Седан – Зинченко после обыгрыша португальцев сделал откровенное признание: "Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю!"

Зинченко празднует победу над Португалией / Фото: Reuters

"Я не понял, почему Зинченко начал такие интервью раздавать после победы, почему он так скакал. Знаете, что сказал бы Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку, – пожурил украинского легионера "МанСити" за его эмоциональность Виктор Леоненко. – Короче, сделал бы ему замечание. Откуда у Зинченко силы? Лобановский реально удивился бы: "А ты что, еще один тайм можешь сыграть? Ну-ну". Каждый серьезный игрок должен каждый божий день доказывать, что он лучший. А то сейчас складывается впечатление, что в футбол играют ради селфи и лайков"

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Между тем к вышесказанному Виктор Леоненко добавил: "Хоть чего-то мы уже добиваемся. Надеюсь, на чемпионате Европы стыдно не будет".

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