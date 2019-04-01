Леоненко: "Перенос матча "Шахтер" – "Динамо" из-за выборов не пойдет на пользу командам"

Легендарный нападающий киевлян назвал главный козырь "горняков" в предстоящем поединке в Харькове

Виктор Леоненко. Фото: Сегодня|Спорт

Леоненко: "Перенос матча "Шахтер" – "Динамо" из-за выборов не пойдет на пользу командам" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/21a/d26/5ca21ad261837.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/21a/d26/5ca21ad261837.png 2019-04-01T17:10:00+03:00 Футбол Легендарный нападающий киевлян назвал главный козырь "горняков" в предстоящем поединке в Харькове

В это воскресенье "Шахтер" и "Динамо" в Харькове поборются за выход в полуфинал Кубка Украины. Этот матч обещает стать одним из самых интересных в весенней части сезона. Своими ожиданиям от поединка с Segodnya.ua поделился экс-нападающий "Динамо" Виктор Леоненко.

- Это будет принципиальный матч для обеих команд, – сказал Леоненко. – Даже если это не кубковый поединок или игра в чемпионате, пусть даже товарищеский матч, все равно он будет принципиальным. Плюс этот матч может стать репетицией. Потому что если в чемпионате "Динамо" случайно или закономерно два раза обыграет "Шахтер", тогда появится интрига. Если "горняки" пройдут дальше, тогда и настроение совсем другое будет. Соответственно если выиграет "Динамо", то у них будет психологическое преимущество. И тогда у "Шахтера" могут начаться сложности в чемпионате.

Еще стоит отметить, что матч будет после поединков сборных команд, а мы знаем, что после таких матчей у клубов, не только наших, начинаются проблемы. Первые игры, после сборных, всегда самые сложные. Плюс еще из-за выборов перенесли матчи и образовалась недельная пауза. Этот перенос не пойдет на пользу командам. Но главное – "Шахтер" и "Динамо" должны показать качественную игру. Не должно быть толкотни, когда через каждые 30 секунд арбитр фиксирует фол. Команды должны играть, а не бороться. Наши флагманы должны показывать качественную игру, чтобы на них ходили болельщики, потому что если уже на них перестанут ходить, это будет говорить о многом.

- Этот матч – досрочный финал?

- Конечно, не только я, а все так считают. Остальные команды могут только выдохнуть, что хоть кто-то из них попадет в финал. Это хорошо, что, может быть, у нас появится новый обладатель кубка. Посмотрим, конечно, кто выйдет в финал, если "Шахтер", то с ним бороться будет очень трудно. Хотя сюрпризы могут быть, на то это и кубок. А в матче "Шахтер" – "Динамо" главное, чтобы не было драк, скандалов и судейских ошибок. Пусть сильнейший побеждает, и я думаю, что это на 100% будет будущий обладатель кубка.

- Если "Динамо" проиграет кубковый матч, то, учитывая отрыв в чемпионате, клуб рискует в очередной сезон кряду остаться без трофеев. Как вы можете это прокомментировать?

- Когда есть такой "Шахтер", то неудивительно, что "Динамо" ничего не выигрывает. В мое время не только "Шахтер", а все клубы были без трофеев. "Шахтер" уже всех нас приучил, что клуб все делает для того, чтобы побеждать, как в чемпионате, так и в кубке. Сейчас приобрели много молодых и перспективных бразильцев, плюс еще талантливый Соломон приехал. Тут главная задача, чтобы они раскрылись. А кого подписало "Динамо"? Только Соля. И вот он травмировался и все. "Шахтер" лучше укомплектован, если кто-то заболеет или сломается, есть кому выйти и усилить. Не просто выйти, а именно усилить. У "Динамо" же по сути никого нет. Тут преимущество и уверенность будет на стороне "оранжево-черных". "Шахтер" фаворит по игре.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 7 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.