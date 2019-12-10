"Лепшыя галы вышэйшай лігі" Беларуси: Милевский – в пролете, но приз все равно может стать украинским

На звание автора самого эффектного гола белорусского чемпионата претендуют украинцы Нойок и Квашук

Милевский и Нойок / Фото: Прессбол

Федерация футбола Беларуси огласила восемь претендентов на звание лучшего гола в чемпионате-2019. В число номинантов попали мячи, признававшиеся лучшими в каждом из месяцев. Отметим, что среди претендентов нет главной звезды белорусского первенства – Милевского, который накануне обматерил Буяльского в Киеве.

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Милевский и Нойок. Фото – Instagram

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Зато среди претендентов на "лепшы гол вышэйшай лігі Беларусі" оказались два других футболиста с украинским паспортом – одноклубник Милевского по брестскому "Динамо" Александр Нойок и хавбек "Гомеля" Виталий Квашук. Голосование, которое определит автора самого эффектного забитого мяча, пройдет до 12 декабря.

Смотрите, как забивали Нойок (0.27) и Квашук (1.50)

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Как мы писали ранее,Милевскому могут подсунуть виновника последних неудач киевского "Динамо". На должность нового тренера брестского "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Хацкевича.

Смотрите, как Милю поздравляли с "золотом" чемпионата Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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