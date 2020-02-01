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"Лестер" – "Челси": где смотреть трансляцию

1 февраля, 12:18

Андрей Трофим

Расписание трансляций центрального матча тура в Премьер-лиге на ТВ и в интернете

В субботу в чемпионате Англии состоится суперматч "Лестер" – "Челси". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги. Матч начнется в 14:30, а мы проводим онлайн трансляцию "Лестер" – "Челси" с видео голов и яркими фото со стадиона "Кинг Пауэр" .

В Украине матч "Лестер" – "Челси" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка арбитра Ли Мейсона – в 14:25. Смотреть канал Setanta Sports Ukraine можно в подписке на сервисе oll.tv.

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Спутниковые и другие каналы, которые покажут матч "Лестер" – "Челси":

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  • Беларусь 5 (Беларусь)
  • BT Sport 1 (Великобритания)
  • Cosmote Sport 1 (Греция)
  • Digi Sport 1 (Венгрия)
  • RMC Sport 1 (Франция)
  • Sport 1 (Израиль)
  • Sport TV2 (Португалия)
  • SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
  • SuperSport 2 (Албания)

Напомним, что "Челси" продолжает борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб сыграет с "Баварией". А в последнем туре группового этапа "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль", смотрите все голы того поединка:

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Источник: Сегодня|Спорт

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