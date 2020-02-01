"Лестер" – "Челси": прогноз на центральный матч тура в Англии

Кто победит, сколько голов будет забито и кто станет героем матча - котировки на игру

Джейми Варди - самый вероятный автор гола в матче с "Челси" / Фото: Getty Images

Сегодня днем в Англии состоится матч "Лестер" – "Челси" в рамках 25 тура Премьер-лиги. Поединок стартует в 14:30, смотреть матч "Лестер" – "Челси" онлайн можно на нашем сайте. Эксперты считают игру практически равной, хозяева – небольшие фавориты. Коэффициент на победу "Лестера" составляет 2.55, а на победу "Челси" он равен 2.70, на ничью – 3.65.

Таким образом, букмекеры посчитали такую вероятность результата поединка: победа "Лестера" 38 процентов, ничья 26 процентов, победа "Челси" 36 процентов.

Также букмекеры считают, что с вероятностью в 56 процентов в сегодняшнем матче будет забито три или больше гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.72, а на "меньше 2,5 голов" – 2.20.

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Кто забьет гол? Вероятные герои матча в составе "Лестера": Джейми Варди (коэффициент 2.50 на "забьет гол", или вероятность 38 процентов), Айосе Перес (4.00, вероятность 23%) и Джеймс Мэддисон (4.50, вероятность 21%). В составе гостей фавориты на то, чтобы отличиться, следующие: Миши Батшуайи (коэффициент 2.65, вероятность 35%), Виллиан (3.85, 24%) и Каллум Хадсон-Одои (4.75, 20%).

Джейми Варди / Фото: Reuters

Напомним, что "Челси" продолжает борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб сыграет с "Баварией". А в последнем туре группового этапа "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль", смотрите все голы того поединка:

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