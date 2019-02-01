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"Лестер" и "Монако" обменялись футболистами до конца сезона

Сегодня, 12:10

Тилеманс будет выступать в Англии, а в обратном направлении отправился Силва

Адриен Силва будет выступать в "Монако"
Адриен Силва будет выступать в "Монако". Фото: Twitter
"Лестер" и "Монако" обменялись футболистами до конца сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/41a/cf0/5c541acf0dd89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/41a/cf0/5c541acf0dd89.jpg Футбол Тилеманс будет выступать в Англии, а в обратном направлении отправился Силва

Полузащитник французского "Монако" Юри Тилеманс на правах аренды перешел в английский "Лестер", в обратном направлении отправился Адриен Силва, сообщает официальный сайт монегасков. Арендное соглашение для двух футболистов рассчитано до конца текущего сезона.

Тилеманс – воспитанник "Андерлехта", откуда перешел в "Монако" летом 2017 года за 26,2 миллиона евро. В текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 19 матчей за сборную Бельгии.

Силва – воспитанник лиссабонского "Спортинга", откуда перешел в "Лестер" летом 2017 года за 24,5 миллиона евро. В текущем сезоне в составе "лис" принял участие в пяти играх и отдал одну голевую передачу.

Напомним, "Монако" после серии неудачных игр отстранил от должности главного тренера Тьерри Анри. Увольнение знаменитого француза обошлось клубу не дешево – за две победы в 12 матчах "Монако" заплатит Анри 15 миллионов евро. Вместо него команду возглавил Леонардо Жардим, который был уволен в октябре.

Кстати, мы сообщали, что "Лестер" предложил "Кардиффу" нападающего вместо разбившегося Салы. Англичане готовы вернуть из аренды в "Фенербахче" Ислама Слимани, чтобы тот усилил "Кардифф Сити".

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Тег ФК Монако, футбол, чемпионат Франции, чемпионат Англии, Лестер, Адриен Силва, Юри Тилеманс

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Источник:

Советский спорт

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