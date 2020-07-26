"Лестер" – "МЮ": когда и где смотреть решающий матч на финише Премьер-лиги

Сегодня одновременно в 18:00 начнутся все матчи последнего тура английской Премьер-лиги. Наибольший интерес у нейтральных болельщиков вызывает поединок "Лестер" – "Манчестер Юнайтед", в котором команды в очном поединке определят участника группового этапа Лиги чемпионов. Смотреть "Лестер" – "МЮ" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и комментариями.

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Битву за Лигу чемпионов прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

Чтобы гарантировать себе место в ЛЧ, "Лестеру" сегодня нужна победа, а "МЮ" устроит и ничья.

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Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "МЮ" составляет 2.05, тогда как ставку на победу "Лестера" можно сделать с котировкой 3.75, а на ничью – 3.65. Вероятность результата матча экспертами подсчитана следующая: победа "Лестера" 26 процентов, ничья 27 процентов, победа "МЮ" 47 процентов. Интересно, что за сегодняшний день котировка на победу "МЮ" упала с 2.30 до 2.05.

Нужный результат, т.е. ничью или победу (Х2 в формулировках букмекерских контор), "МЮ" добудет с вероятностью в 74 процента (коэффициент 1.30).

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Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 76 процентов сегодня будет забито два или больше гола. Коэффициент на "больше 1,5 гола" равен 1.25, а на "меньше 1,5 гола" он составляет 3.90.

Самые вероятные авторы голов: Джейми Варди в составе "Лестера" (коэффициент 2.85 на "забьет гол"), а также Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль в составе "МЮ" (коэффициенты – по 3.15).

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До карантина "МЮ" в 1/8 финала разгромил на выезде австрийский "ЛАСК", ответная игра пройдет 5 августа в Англии. Смотрите обзор и все пять голов первого матча:

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