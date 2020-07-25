"Лестер" – "МЮ": онлайн-трансляция матча за Лигу чемпионов

В воскресенье в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоится поединок последнего тура Премьер-лиги 2019/2020, который будет иметь решающее значение в распределении путевок в Лигу чемпионов от Англии. Матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 18:00, а мы проведем онлайн встречи с яркими фото и комментариями важных моментов игры.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед"

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Перед последним туром на две оставшиеся путевки в групповой этап Лиги чемпионов претендуют три команды: "Манчестер Юнайтед" (63 очка), "Челси" (63 очка) и "Лестер" (62 очка). Ранее места в ЛЧ себе гарантировали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Отметим, пятая команда чемпионата Англии отправляется в групповой этап Лиги Европы, шестая – в квалификацию этого турнира.

"Лестеру", чтобы выходить в ЛЧ, нужна победа. А "Манчестер Юнайтед" устроит и ничья.

"Лестер" – "МЮ": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

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Подходит к концу и розыгрыш английской Премьер-лиги. Чемпион давно известен, вице-чемпион также. А борьба за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов обещает быть нешуточной. Сейчас МЮ идет третьим, а "Челси" четвертым. Причем "синие "позволили "манкунианцам" опередить себя и ворваться в соответствующую зону с пятого места после поражения от "Ливерпуля" (3:5) в предыдущем туре, а "Лестер" тогда же, внезапно проиграв "Тоттенхэму" (0:3), покинул топ-четверку. Теперь команду Сульшера устроит и ничья с прямым конкурентом на его поле. "Красные дьяволы" пребывают в прекрасной форме, не проигрывая 13 туров чемпионата, восемь из которых после рестарта.

Что касается "лис", то именно после карантина их дела складываются неважно – лишь две победы при трех поражениях и трех ничьих в летний период. Потому-то и рискует команда Брендана Роджерса остаться в следующем сезоне без Лиги чемпионов, несмотря на то, что значительную часть турнирной дистанции они расценивались как однозначный претендент на попадание в самый престижный евротурнир. Не сопутствует возрождению надежды и кадровая ситуация – Суюнджу не сыграет из-за дисквалификации, а Рикарду Перейра, Олбрайтон, Мэддисон, Чилвелл и Фухс пропустят решающую битву из-за травм. Особенно проблематичной выглядит линия обороны "Лестера".

Крайне сомнительно, что "МЮ" проиграет на выезде, учитывая потери Брендана Роджерса. Но игра точно будет напряженной. Можно поставить на "обе команды забьют" или покуситься на предложение "Победа МЮ в один мяч или ничья".

"Лестер" – "МЮ": прогноз букмекеров

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Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "МЮ" составляет 2.30, тогда как ставку на победу "Лестера" можно сделать с котировкой 3.25, а на ничью – 3.50.

Вероятность результата матча аналитиками подсчитана следующая: победа "Лестера" 30 процентов, ничья 28 процентов, победа "МЮ" 42 процента.

Также букмекеры прогнозируют, что с вероятностью в 75 процентов сегодня будет забито два или больше гола. Коэффициент на "больше 1,5 гола" равен 1.27, а на "меньше 1,5 гола" он составляет 3.75.

Самые вероятные авторы голов: Джейми Варди в составе "Лестера" (коэффициент 2.85 на "забьет гол"), а также Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль в составе "МЮ" (коэффициенты – по 3.15).

"Лестер" – "МЮ": где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

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До карантина "МЮ" в 1/8 финала разгромил на выезде австрийский "ЛАСК", ответная игра пройдет 5 августа в Англии. Смотрите обзор и все пять голов первого матча:

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