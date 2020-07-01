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"Лестер" проигрывает середняку в Англии, "МЮ" рвется его заменить в зоне Лиги чемпионов

1 июля, 22:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Арсенал" поиздевался над "Норвичем", а "Ньюкасл" на выезде разбил "Борнмут"

Слова главного тренера "Красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера о том, что "Манчестер Юнайтед" не устроит четвертое место, начинают обретать реальность. Пока что "МЮ" идет пятым и исправно набирает очки. А вот его конкуренты в борьбе за ТОП-4 дают осечки.

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В первую очередь речь идет о "Лестере", который в минувшем туре не сумел дома одолеть скромный "Брайтон", а сегодня уступил на выезде середнякам из "Эвертона" – 1:2. Пока что подопечные Брендана Роджерса держатся на третьей позиции, но их преимущество над "Манчестер Юнайтед" составляет всего три очка. Кроме того, "Челси", отстающий на один пункт, сегодня поздно вечером принимает "Вест Хэм" (Андрей Ярмоленко снова остался в запасе) и имеет шансы обойти "Лестер".

Узнавайте расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии. В двух других матчах дня состоялись разгромы аутсайдеров. "Арсенал" с дублем Пьера-Эмерика Обамеянга затоптал "Норвич" – 4:0.

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А "Ньюкасл", ожидающий скорого прихода денег арабских шейхов, в гостях позволил "Борнмуту" лишь размочить счет – 4:1.

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