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"Лестер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии

28 апреля, 17:31

Джейми Варди оформил дубль, еще один гол на счету Юри Тилеманса

"Лестер" - "Арсенал" - 3:0
"Лестер" - "Арсенал" - 3:0. Фото: AFP

"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в воскресенье в Лестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Юри Тилеманс (59-я минута) и Джейми Варди (86, 90+5). На 36-й минуте с поля был удален игрок "Арсенала" Эйнсли Мейтленд-Найлз.

"Лестер" с 51 очком занимает восьмое место в чемпионате Англии, "Арсенал" с 66 очками идет пятым. Для "Арсенала" этот матч был крайне важным с точки зрения борьбы зону Лиги чемпионов, которую он пока проигрывает "Челси", а теперь может пропустить и "МЮ".

Обзор матча "Лестер" – "Арсенал" – 3:0

Таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ36287184-2091
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ35292489-2289
3 ТОТТЕНХЭМ362311265-3670
4 ЧЕЛСИ35207859-3867
5 АРСЕНАЛ362061069-4966
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД35197963-5064
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН361591246-4454
8 ЛЕСТЕР361561551-4751
9 ЭВЕРТОН361481450-4450
10 УОТФОРД361481451-5250
11 ВЕСТ ХЭМ361371645-5446
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС361271743-4843
13 НЬЮКАСЛ361191636-4542
14 БОРНМУТ361261852-6542
15 БЕРНЛИ351171744-6240
16 САУТГЕМПТОН369111644-6138
17 БРАЙТОН36981933-5535
18 КАРДИФФ СИТИ36942330-6631
19 ФУЛХЭМ36752434-7626
20 ХАДДЕРСФИЛД36352820-7414

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Тег чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Лестер

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Сегодня|Спорт

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