"Лестер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии

Джейми Варди оформил дубль, еще один гол на счету Юри Тилеманса

"Лестер" - "Арсенал" - 3:0. Фото: AFP

"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в воскресенье в Лестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Юри Тилеманс (59-я минута) и Джейми Варди (86, 90+5). На 36-й минуте с поля был удален игрок "Арсенала" Эйнсли Мейтленд-Найлз.

"Лестер" с 51 очком занимает восьмое место в чемпионате Англии, "Арсенал" с 66 очками идет пятым. Для "Арсенала" этот матч был крайне важным с точки зрения борьбы зону Лиги чемпионов, которую он пока проигрывает "Челси", а теперь может пропустить и "МЮ".

Обзор матча "Лестер" – "Арсенал" – 3:0

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 36 28 7 1 84-20 91 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 35 29 2 4 89-22 89 3 ТОТТЕНХЭМ 36 23 1 12 65-36 70 4 ЧЕЛСИ 35 20 7 8 59-38 67 5 АРСЕНАЛ 36 20 6 10 69-49 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 35 19 7 9 63-50 64 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 36 15 9 12 46-44 54 8 ЛЕСТЕР 36 15 6 15 51-47 51 9 ЭВЕРТОН 36 14 8 14 50-44 50 10 УОТФОРД 36 14 8 14 51-52 50 11 ВЕСТ ХЭМ 36 13 7 16 45-54 46 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 36 12 7 17 43-48 43 13 НЬЮКАСЛ 36 11 9 16 36-45 42 14 БОРНМУТ 36 12 6 18 52-65 42 15 БЕРНЛИ 35 11 7 17 44-62 40 16 САУТГЕМПТОН 36 9 11 16 44-61 38 17 БРАЙТОН 36 9 8 19 33-55 35 18 КАРДИФФ СИТИ 36 9 4 23 30-66 31 19 ФУЛХЭМ 36 7 5 24 34-76 26 20 ХАДДЕРСФИЛД 36 3 5 28 20-74 14

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