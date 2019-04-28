"Лестер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии
Джейми Варди оформил дубль, еще один гол на счету Юри Тилеманса
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в воскресенье в Лестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Юри Тилеманс (59-я минута) и Джейми Варди (86, 90+5). На 36-й минуте с поля был удален игрок "Арсенала" Эйнсли Мейтленд-Найлз.
"Лестер" с 51 очком занимает восьмое место в чемпионате Англии, "Арсенал" с 66 очками идет пятым. Для "Арсенала" этот матч был крайне важным с точки зрения борьбы зону Лиги чемпионов, которую он пока проигрывает "Челси", а теперь может пропустить и "МЮ".
Обзор матча "Лестер" – "Арсенал" – 3:0
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|36
|28
|7
|1
|84-20
|91
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|35
|29
|2
|4
|89-22
|89
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|36
|23
|1
|12
|65-36
|70
|4
|ЧЕЛСИ
|35
|20
|7
|8
|59-38
|67
|5
|АРСЕНАЛ
|36
|20
|6
|10
|69-49
|66
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|35
|19
|7
|9
|63-50
|64
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|36
|15
|9
|12
|46-44
|54
|8
|ЛЕСТЕР
|36
|15
|6
|15
|51-47
|51
|9
|ЭВЕРТОН
|36
|14
|8
|14
|50-44
|50
|10
|УОТФОРД
|36
|14
|8
|14
|51-52
|50
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|36
|13
|7
|16
|45-54
|46
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|36
|12
|7
|17
|43-48
|43
|13
|НЬЮКАСЛ
|36
|11
|9
|16
|36-45
|42
|14
|БОРНМУТ
|36
|12
|6
|18
|52-65
|42
|15
|БЕРНЛИ
|35
|11
|7
|17
|44-62
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|36
|9
|11
|16
|44-61
|38
|17
|БРАЙТОН
|36
|9
|8
|19
|33-55
|35
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|36
|9
|4
|23
|30-66
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|36
|7
|5
|24
|34-76
|26
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|36
|3
|5
|28
|20-74
|14
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