"Лестер" разгромил команду Ярмоленко и продолжил погоню за "Манчестер Сити"

"Лестер" отгрузил "Вест Хэму" четыре гола / Фото: Reuters

После серии неудачных матчей "Лестер" порадовал своих болельщиков в чемпионате Англии. В 24-м туре "синие" разобрались с командой украинца Андрея Ярмоленко, "Вест Хэмом", и вернулись в борьбу за второе место с "Манчестер Сити". Читайте прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии.

После поражений "Бернли" и "Саутгемптону" с одинаковым счет 1:2 "Лестер" перед своими болельщиками предстал во всей красе. Жертвой "лис" стал лондонский "Вест Хэм", занимающий 16-е место в чемпионате. Украинец Андрей Ярмоленко, напомним, залечивает травму. К слову, тренер "Вест Хэма" назвал сроки возвращения Ярмоленко на поле.

Уже в первом тайме "Лестер" забил дважды: Харви Барнс отличился на 24-й минуте, а Рикарду Перейра – в добавленное время. Настроение хозяев, правда, несколько испортила травма голеадора Джейми Варди – он покинул поле на 43-й минуте. Во втором тайме "Вест Хэм" отыграл один гол с 11-метрового: на 50-й минуте забил Марк Ноубл. Но дубль Айосе Переса в завершающие 10 минут встречи снял все вопросы: сначала он реализовал пенальти, а затем отличился с игры – 4:1. Смотрите видеообзор всего матча "Лестер" – "Вест Хэм".

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"Лестер" набрал 48 очков и теперь отстает от "МанСити" на три пункта. Напомним, накануне "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Шеффилд".

Смотрите, как "Вест Хэм" играл с "Лестером" вничью на своем поле в предыдущем чемпионате

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