"Лестер" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"

Экс-чемпионы Англии ушли от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед" в добавленное время

Футболисты "Лестер Сити" в меньшинстве сумели добыть ничью в компенсированное время матча с "Манчестер Юнайтед" в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча состоялась в Лестере в субботу и завершилась со счетом 2:2. Хозяева открыли счет на 27-й минуте усилиями Джейми Варди:

После этого полузащитник "МЮ" Хуан Мата оформил дубль (40 и 60). Видео голов Хуана Маты:

А на четвертой добавленной к основному времени минуте гол Харри Магуайра спас "лис" от поражения.

"Лестер" играл в меньшинстве с 73-й минуты после удаления Дэниэла Амарти.

Нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд провел против "Лестера" свой юбилейный сотый официальный матч за манкунианцев. 20-летний игрок появился на поле на замену на 71-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" с 42 очками продолжает идти на втором месте в таблице английской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 очков. "Лестер" набрал 27 очков и занимает восьмую строчку.

Ранее сегодня в чемпионате Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бернли" со счетом 3:0. Все три мяча забил один футболист: видео голов Харри Кейна в матче "Бернли" – "Тоттенхэм". Первый гол нападающий забил с пенальти в первом тайме, следующие два – с игры во втором тайме.

Напомним, что ранее "Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле "Борнмут" со счетом 4:0.

В другом матче 19 тура чемпионата Англии идущий на третьем месте в турнирной таблице "Челси" не смог на выезде обыграть "Эвертон". Поединок в субботу прошел в Ливерпуле и завершился без голов.