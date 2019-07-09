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"Лестер" заплатил рекордную сумму за футболиста, который уже полгода играет за команду

9 июля, 10:31

Бывший чемпион Англии оформил рекордный трансфер в своей истории

Юри Тилеманс
Юри Тилеманс. Фото: AFP

Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Монако" в "Лестер", сообщает официальный сайт монегасков. По информации СМИ, "лисы" заплатили за 22-летнего бельгийца 40 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордом для клуба. Контракт с хавбеком рассчитан на четыре года.

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"Считаю, что у "Лестера" есть все возможности для достижения чего-то особенного, все игроки бьются за результат. Я действительно не могу дождаться, когда вновь сыграю за этот клуб. Сделаю все возможное, чтобы помочь своим одноклубникам", – приводит слова Тилеманса пресс-служба "Лестера".

Тилеманс выступал на правах аренды за "Лестер" с января 2019-го, провел за команду 13 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Как Тилеманс забивает за "Лестер":

Отметим, что самым дорогим трансфером лета стал переход Жоау Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико" Мадрид. "Матрасники" заплатили за 19-летнего наследника Криштиану Роналду более 100 миллионов евро.

Ранее самым дорогим трансфером был переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет.

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Тег ФК Монако, чемпионат Франции, Лестер, Юри Тилеманс

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СЭ

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