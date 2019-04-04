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Летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов

Сегодня, 14:55

В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав

Мата хочет в "Барселону"
Мата хочет в "Барселону". Фото: AFP
Летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5f0/8b8/5ca5f08b8faf2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5f0/8b8/5ca5f08b8faf2.jpg Футбол В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав

Шесть футболистов могут покинуть английский "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным источника, испанский полузащитник Андер Эррера согласовал контракт с французским "Пари Сен-Жермен", а его соотечественник и коллега по амплуа Хуан Мата ведет переговоры с испанской "Барселоной". Предполагается, что эквадорский защитник Антонио Валенсия также покинет команду, так как "Манчестер Юнайтед" отказывается продлевать с ним контракт. Чилийский нападающий Алексис Санчес, защитники – аргентинец Маркос Рохо и итальянец Маттео Дармиан, вероятней всего, продолжат карьеру в других клубах.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав в 32 матчах 61 очко.

Напомним, что в конце марта "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды на постоянной основе. По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.

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Тег футбол, Манчестер Юнайтед

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Источник:

ТАСС

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