Летом у Ярмоленко будет новый тренер

Сегодня, 16:00

Стиль игры команды под руководством Штегера не нравится болельщикам и руководству клуба

Люсьен Фавр. Фото AFP
Люсьен Фавр. Фото AFP

Дортмундская "Боруссия" летом планирует сменить главного тренера, сообщает RMC Sport.

Нынешний наставник "шмелей" Петер Штегер будет уволен по окончании сезона, поскольку стиль игры команды под его руководством не нравится болельщикам и руководству клуба.

В качестве преемника Штегера боссы "Боруссии" видят рулевого "Ниццы" Люсьена Фавра, в услугах которого дортмундцы были заинтересованы еще прошлым летом.

Штегер возглавил "Боруссию" в декабре 2017 года, заменив на посту ушедшего в отставку Петера Боса.

На данный момент "желто-черные" идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии, но отставание от лидера составляет 21 очко.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Боруссия" сенсационно дома проиграла "Зальцбургу". Австрийский клуб добыл победу благодаря дублю Бериши.

Украинский полузащитник "Боруссии" Андрей Ярмоленко в матче участия не принимал. Футболист получил травму еще в январе и не скоро вернется на футбольное поле. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.
футбол, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Люсьен Фавр, Петер Штегер

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soccernews.ru

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