"Летучая мышь" с коронавирусом тренируется в своем саду с маской на лице

Французский защитник "Валенсии", вице-чемпион Европы-2016 Эльяким Мангала рассказал, чем занимается, будучи зараженным коронавирусом. Напомним, тест Мангала на COVID-19 оказался положительным, несмотря на отсутствие у футболиста "летучих мышей" симптомов этого заболевания.

"Моя семья изолирована от меня в отдельном доме, стараюсь с ней не пересекаться, – сообщил французский легионер "летучих мышей" Эльяким Мангала. – У меня нет симптомов, поэтому я могу делать физические упражнения, нам дали специальную программу занятий. В маске я выхожу в сад, чтобы тренироваться. А потом смотрю фильмы, играю на консоли. Есть Netflix. Также я читаю"

Эльяким Мангала / Фото: Getty Images

Ранее пресс-служба испанской "Валенсии" сообщала, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов принадлежат игрокам основной команды "летучих мышей" и членам тренерского штаба. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьезных опасений.

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Добавим, что на прошлой неделе против "Валенсии" в Лиге чемпионов в составе итальянской "Аталанты" играл украинец Руслан Малиновский. Узнав о массовых случаях коронавируса в "Валенсии", "Аталанта" и Малиновский ушли на новый карантин, отказавшись от планов по возобновлению тренировок.

Смотрите обзор матча "Валенсия" – "Аталанта" (3:4)

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