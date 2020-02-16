Левандовски первым в сезоне забил 40 голов и вывел "Баварию" на первое место в Бундеслиге

Роберт Левандовски. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Кельн" в выездном матче 22-го тура чемпионата Германии и вернулась на первую строчку турнирной таблицы. Начало разгрому положил Роберт Левандовски уже на третьей минуте всречи, практически сразу же Кинглси Команд удвоил преимущество гостей, а затем дубль на свой счет записал Серж Гнабри. Только после этого "Бавария" расслабилась и позволила сопернику забить гол престижа – отличился Марк Ут.

К слову, впервые с 20 января 1973 года клуб вел в счете к 21-й минуте с разницей в три мяча. Предыдущее достижение принадлежит также "Баварии".

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"Кельн" – "Бавария" – 1:4

Голы: Ут (70) – Левандовски (3), Коман (5), Гнабри (12, 66)

"Кельн": Хорн, Якобс (Шмитц, 72), Каттербах (Кайнц, 29), Борнаув, Хектор, Дрекслер, Схири, Чихос, Эхизибуэ, Кордоба (Модест, 81), Ут

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"Бавария": Нойер, Алаба, Боатенг (Люка Эрнандес, 46), Павар, Киммих (Толиссо, 59), Гнабри, Дэвис, Алькантара, Коман (Горетцка, 79), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Боатенг (28), Алькантара (49), Борнаув (79), Павар (82)

Левандовски записал на свой счет 40-й гол в сезоне за клуб и сборную и стал первым игроком в текущем сезоне, кто достиг этой отметки. Поляк наколотил 36 голов за "Баварию" и четыре – в национальной команде.

Также Роберт забил 23-й гол в первых 22 турах Бундеслиги. Больше было только у легендарного Герда Мюллера – 24 гола в 22 турах в сезоне 1969/70 годов.

Также свой рекорд оформил Томас Мюллер – он не может похвастаться такой результативность, зато уже успел сделать 14 результативных передах с начала старта чемпионата Германии – это лучший показатель с момента начала подсчета статистики в Бундеслиге (с сезона-2004/05).

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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