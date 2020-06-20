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"Лейпциг" – "Боруссия": где смотреть матч чемпионата Германии

20 июня, 14:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Германии на ТВ и в интернете

Сегодня состоится предпоследний тур чемпионате Германии. Центральным поединком уикенда станет битва между "Лейпцигом" и "Боруссией" из Дортмунда. Матч состоится на "Ред Булл Арене" в Лейпциге и начнется в 16:30 по киевскому времени. "Лейпциг" – "Боруссия" смотреть онлайн можно на нашем сайте, также поединок покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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За тур до финиша сезона "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и опережает "Лейпциг" на три балла. И хотя борьбу за золотые медали обе команды уже проиграли – "Бавария" стала чемпионом в восьмой раз подряд в прошлом туре – задачу побороться за "серебро" никто не отменял.

И если дортмундцы гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов, то "Лейпциг" еще может вылететь из ТОП-4, если проиграет в оставшихся матчах чемпионата. Но это не означает, что "Боруссия" будет играть спустя рукава. Все же приятнее уйти в отпуск в статусе вице-чемпиона, нежели четвертой команды лиги.

Отметим, что чемпионат Германии "Боруссия" завершит матчем против "Хоффенхайма", а "Лейпциг" – с "Аугсбургом".

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Сегодня букмекеры считают "Лейпциг" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.25, на ничью – 3.92, на победу "Боруссии" – 3.17.

Где смотреть матч "Лейпциг" – "Боруссия":

Футбол 1, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 2, воскресенье, 01:35 (повтор)
Футбол 1, воскресенье, 08:15 (повтор)
Футбол 2, воскресенье, 18:40 (повтор)
Футбол 1, понедельник, 01:10 (повтор)

Смотрите, как "Лейпциг" и "Боруссия" играли в еврокубках:

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Лейпциг чемпионат Германии где смотреть Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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