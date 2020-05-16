"Лейпциг" – "Фрайбург": где смотреть матч чемпионата Германии

Сегодня после более чем двухмесячного перерыва возобновляется чемпионат Германии по футболу. В одном из стартовых поединков 26 тура Бундеслиги состоится матч "Лейпциг" – "Фрайбург". Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Лейпциг" – "Фрайбург":

канал "Футбол 2" в прямом эфире;

сайт oll.tv в прямом эфире;

канал "Футбол 1" в 02:20, повтор;

канал "Футбол 2" 17 мая в 12:00, повтор.

В турнирной таблице чемпионата Германии после 25 туров "Лейпциг" занимает третью строчку (50 очков), отставая от лидирующей "Баварии" на 5 очков и от идущей на втором месте дортмундской "Боруссии" на 1 очко. "Фрайбург" идет на восьмой строчке и ведет борьбу за зону еврокубков.

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Аналитики букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Лейпцига" составляет всего 1.35, тогда как ставку на победу "Фрайбурга" можно сделать с котировкой 9.30, а на ничью – 5.30. Таким образом, вероятность победы "Лейпцига" составляет 71 процент (18% на ничью и 10% на победу гостей).

До ухода на карантин "Лейпциг" в плей-офф Лиги чемпионов прошел английский "Тоттенхэм". После выездной победы 1:0, немецкий клуб в ответной игре разгромил соперника 3:0. Смотрите все голы того поединка:

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