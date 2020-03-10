"Лейпциг" громит "Тоттенхэм" и первым выходит в 1/4 финала Лиги чемпионов: смотреть голы

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" снова обыграл "Тоттенхэм" и уверенно вышел в четвертьфинал турнира. Судьбу встречи немцы решили еще в первом тайме, когда дубль оформил Марсель Забитцер. Еще один мяч забил Тимо Вернер, но его отменили из-за офсайда. Уже перед самым финальным свистком Эмиль Форсберг довел счет до разгромного. Мы проводили онлайн матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм".

"Лейпциг" – "Тоттенхэм" – 3:0

Голы: Забитцер (10, 21), Форсберг (88)

"Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

Реклама

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Предупреждения: Сессеньон (34), Уинкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Алли (70), Забитцер (71).

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

В параллельном матче "Валенсия" встречалась в "Аталантой" на пустом стадионе из-за коронавируса. В этой паре все было решено уже после первой встречи, где итальянцы разгромили соперника 4:1. Дома "Валенсия" все же дала бой, но снова пропустила четыре мяча.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама