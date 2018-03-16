"Лейпциг" против "Баварии" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии
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На выходных состоится 27 тур чемпионата Германии по футболу. Главный поединок состоится в воскресенье – "Лейпциг" на своем поле принимает "Баварию". На этой неделе оба клуба удачно прошли в четвертьфинал еврокубков.
"Бавария" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов разгромила "Бешикташ".
А "Лейпциг" в Лиге Европы оказался сильнее "Зенита".
27 тур чемпионата Германии
Пятница, 16 марта
21:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"
Суббота, 17 марта
16:30 "Айнтрахт" – "Майнц"
16:30 "Аугсбург" – "Вердер"
16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"
16:30 "Гамбург" – "Герта"
19:30 "Вольфсбург" – "Шальке"
Воскресенье, 18 марта
14:30 "Боруссия" Д – "Ганновер"
16:30 "Кельн" – "Байер"
19:00 "Лейпциг" – "Бавария"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|26
|21
|3
|2
|65-18
|66
|2
|ШАЛЬКЕ
|26
|13
|7
|6
|40-30
|46
|3
|БОРУССИЯ Д
|26
|12
|9
|5
|53-33
|45
|4
|БАЙЕР
|26
|12
|8
|6
|47-33
|44
|5
|АЙНТРАХТ Ф
|26
|12
|6
|8
|35-30
|42
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|26
|11
|7
|8
|38-34
|40
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|26
|10
|8
|8
|43-38
|38
|8
|АУГСБУРГ
|26
|9
|8
|9
|36-33
|35
|9
|БОРУССИЯ М
|26
|10
|5
|11
|33-39
|35
|10
|ШТУТГАРТ
|26
|10
|4
|12
|23-29
|34
|11
|ГЕРТА
|26
|7
|11
|8
|30-31
|32
|12
|ГАННОВЕР
|26
|8
|8
|10
|33-38
|32
|13
|ВЕРДЕР
|26
|7
|9
|10
|27-31
|30
|14
|ФРАЙБУРГ
|26
|6
|12
|8
|25-42
|30
|15
|ВОЛЬФСБУРГ
|26
|4
|13
|9
|28-36
|25
|16
|МАЙНЦ
|26
|6
|7
|13
|29-43
|25
|17
|ГАМБУРГ
|26
|4
|6
|16
|18-41
|18
|18
|КЕЛЬН
|26
|4
|5
|17
|25-49
|17
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