"Лейпциг" против "Баварии" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии

На выходных состоится 27 тур чемпионата Германии по футболу. Главный поединок состоится в воскресенье – "Лейпциг" на своем поле принимает "Баварию". На этой неделе оба клуба удачно прошли в четвертьфинал еврокубков.

"Бавария" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов разгромила "Бешикташ".

А "Лейпциг" в Лиге Европы оказался сильнее "Зенита".

27 тур чемпионата Германии

Пятница, 16 марта

21:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"

Суббота, 17 марта

16:30 "Айнтрахт" – "Майнц"

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"

16:30 "Гамбург" – "Герта"

19:30 "Вольфсбург" – "Шальке"

Воскресенье, 18 марта

14:30 "Боруссия" Д – "Ганновер"

16:30 "Кельн" – "Байер"

19:00 "Лейпциг" – "Бавария"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА