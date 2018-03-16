"Лейпциг" против "Баварии" и другие матчи 27 тура чемпионата Германии

Сегодня, 20:51

Расписание, результаты и турнирная таблица Бундеслиги

Фото AFP
Фото AFP

На выходных состоится 27 тур чемпионата Германии по футболу. Главный поединок состоится в воскресенье – "Лейпциг" на своем поле принимает "Баварию". На этой неделе оба клуба удачно прошли в четвертьфинал еврокубков.

"Бавария" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов разгромила "Бешикташ".

А "Лейпциг" в Лиге Европы оказался сильнее "Зенита".

27 тур чемпионата Германии

Пятница, 16 марта

21:30 "Фрайбург" – "Штутгарт"

Суббота, 17 марта

16:30 "Айнтрахт" – "Майнц"

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"

16:30 "Гамбург" – "Герта"

19:30 "Вольфсбург" – "Шальке"

Воскресенье, 18 марта

14:30 "Боруссия" Д – "Ганновер"

16:30 "Кельн" – "Байер"

19:00 "Лейпциг" – "Бавария"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 26 21 3 2 65-18 66
2  ШАЛЬКЕ 26 13 7 6 40-30 46
3  БОРУССИЯ Д 26 12 9 5 53-33 45
4  БАЙЕР 26 12 8 6 47-33 44
5  АЙНТРАХТ Ф 26 12 6 8 35-30 42
6  ЛЕЙПЦИГ 26 11 7 8 38-34 40
7  ХОФФЕНХАЙМ 26 10 8 8 43-38 38
8  АУГСБУРГ 26 9 8 9 36-33 35
9  БОРУССИЯ М 26 10 5 11 33-39 35
10  ШТУТГАРТ 26 10 4 12 23-29 34
11  ГЕРТА 26 7 11 8 30-31 32
12  ГАННОВЕР 26 8 8 10 33-38 32
13  ВЕРДЕР 26 7 9 10 27-31 30
14  ФРАЙБУРГ 26 6 12 8 25-42 30
15  ВОЛЬФСБУРГ 26 4 13 9 28-36 25
16  МАЙНЦ 26 6 7 13 29-43 25
17  ГАМБУРГ 26 4 6 16 18-41 18
18  КЕЛЬН 26 4 5 17 25-49 17
футбол, чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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