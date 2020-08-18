"Лейпциг" – "ПСЖ": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов

Список трансляций поединка на лиссабонском "Эштадиу да Луж" 18 августа - на ТВ и в интернете

Во вторник, 18 августа, в Лиссабоне определится первый финалист Лиги чемпионов. Он станет известен по итогам противостояния немецкого "Лейпцига" и французского "ПСЖ" на стадионе "Эштадиу да Луж". "Быки" против Неймара и Мбаппе. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Лейпциг" – "ПСЖ" онлайн с видео-повторами голов можно в трансляции на нашем сайте.

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"Лейпциг" – "ПСЖ": сравнение стоимости команд

По оценкам футбольно-финансового портала Transfermarkt, суммарная стоимость команд составляет 1 миллиард и 309 миллионов евро. При этом кадровая обойма "ПСЖ" почти на 300 млн дороже, чем у "Лейпцига". Один игрок парижского клуба в среднем оценивается в 26 млн евро, а немецкой команды – в 18 млн евро.

Реклама Неймар и Мбаппе / Фото: Reuters

"Лейпциг" – "ПСЖ": где смотреть матч

Поединок "Лейпциг" – "ПСЖ" 18 августа в прямом эфире, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1".Также прямая трансляция матча состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 11:00 на "Футбол 1" и в 15:00 на "Футбол 2".

"Лейпциг" – "ПСЖ": путь к полуфиналу

На стадии 1/4 финала обе команды вырвали победы с одинаковым счетом 2:1 на последних минутах. "ПСЖ" уступал в счете большую часть встречи с "Аталантой", но прошел дальше благодаря голам Маркиньоса (90-я минута) и Эрик-Максима Шупо-Мотинга (90+3). День спустя рикошет после удара Тайлера Адамса на 88-й минуте принес "Лейпцигу" победу над "Атлетико".

Обзор матча "Лейпциг" – "Атлетико" (2:1)

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Обзор матча "ПСЖ" – "Аталанта" (2:1)

"Лейпциг" – "ПСЖ": заявления перед игрой

Полузащитник "Лейпцига Марсель Забитцер: "ПСЖ" – фаворит. Это очевидно, если учесть высочайший класс их футболистов и команды в целом. Чтобы побороться с ними, нам надо сыграть точно не хуже, чем против "Атлетико". Впрочем, в полуфинале мы не для того, чтобы отбывать номер. Мы хотим победить. Все мысли только о том, чтобы самим показать хорошую игру. Хотим доказать себе, что способны соперничать с такими клубами. Нам нужны будут не только наши ноги, но и наши головы. Если будем верить, то сможем выиграть, не сомневаюсь"

Нападающий "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг: "Удивительно, что он дошел до полуфинала, ведь это не гранд со звездами первой величины. Но, конечно же, за "Лейпциг" играют хорошие футболисты, даже очень хорошие. Это молодые и амбициозные игроки, которые при этом действуют как единое целое. Во время нашего матча с "Аталантой" люди думали: "Ух ты, может, "ПСЖ" сейчас вылетит из Лиги чемпионов, но мы никогда не теряли надежды. Это был особенный и исторический день, особенный матч для нас. Теперь мы, конечно, хотим выйти в финал. наша цель – двигаться вперед"

"Лейпциг" – "ПСЖ": интересные факты

Встреча "Лейпцига" и "Пари Сен-Жермен" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА означает, что в сезоне 2019/20 у нас будет как минимум один новичок в финале главного еврокубка.

"Лейпциг" впервые добрался до 1/2 финала, хотя проводит лишь второй сезон в Лиге чемпионов. "ПСЖ" – боец гораздо более опытный. Парижане регулярно участвуют в плей-офф еврокубка, однако до 1/2 финала дошли впервые за 25 лет.

"Лейпциг" и "ПСЖ" впервые проведут очную встречу в турнирах УЕФА, но в июле 2014 года они встречались в товарищеском матче. Немецкие "быки", выступавшие тогда еще во второй Бундеслиге, победили парижан 4:2.

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Добавим, что победитель пары "Лейпциг" – "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов встретится с лучшим в противостоянии "Лион" – "Бавария", которое состоится в Лиссабоне 19 августа.

Смотрите, как в полуфинал ЛЧ пробились "Бавария" и "Лион"

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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