"Лейпциг" – "ПСЖ": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 18 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкий "Лейпциг" и французский "ПСЖ". Начало игры, которую судит нидерландец Бьорн Кейперс, в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию этого поединка с видео-повторами голов, самых опасных моментов, а также яркими фото и главными подробностями противостояния.

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ОНЛАЙН "ЛЕЙПЦИГ" – "ПСЖ"

Оба клуба проводят лучший в своей истории сезон за время выступлений в Лиги чемпионов. Напомним, на пути в полуфинал "Лейпциг" неожиданно обыграл "Атлетико" 2:1, забив победный мяч на 88-й минуте.

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В свою очередь, "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл "Аталанту" 2:1, забив два мяча за три минуты в концовке основного времени.

После этого президент "ПСЖ" пообещал "пожизненные" контракты Неймару и Мбаппе, заявив, что эти футболисты никогда не покинут французский клуб.

"Лейпциг" – "ПСЖ": ориентировочные составы от УЕФА

"ЛЕЙПЦИГ": Гулачи; Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг; Лаймер, ﻿Кампл, Забитцер, Анхелиньо﻿; Ольмо, Поульсен, Нкунку

"ПСЖ": Рико; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе﻿, Бернат; Ди Мария, Маркиньос, Паредес, ﻿Неймар; Мбаппе, Икарди﻿

Не сыграет: Навас (бедро)

Под вопросом: Гуэй (мышечная травма), Верратти (икроножная мышца), ﻿Кюрзава (бедро)

"Лейпциг" – "ПСЖ": заявления тренеров

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн: "После возобновления сезона мы почти не показывали футбол, в который хотели играть. У футболистов действительно есть желание выигрывать, мы голодны до побед, и я вижу это у них на лицах. Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому. Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть "ПСЖ" давлению и заставить их работать. Футбол интересен тогда, когда обе команды стремятся атаковать"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель: "Мы здесь, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы серьезно воспринимали каждый матч. Но сейчас не стоит говорить о прошлом – только о настоящем. Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена. "Лейпциг" высоко прессингует. Это смелая, молодая и быстрая команда – как "Аталанта". У нас свой стиль, у них – свой"

"Лейпциг" – "ПСЖ": прогноз букмекеров

Парижский клуб называют фаворитом матча. На его победу в основное время установлен коэффициент 1.75, на ничью – 4.15, на победу немецкой команды – 4.45.

Таким образом, эксперты подсчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "ПСЖ" 55 процентов, ничья 23 процента, победа "Лейпцига" 22 процента.

Котировки на выход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.37 на "ПСЖ" и 3.25 на "Лейпциг", т.е. вероятность успеха французской команды оценили в 70 процентов, немецкой – в 30 процентов.

Что касается количества забитых мячей в матче "Лейпциг" – "ПСЖ", то с вероятностью в 62 процента их будет три или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.54, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.50.

"Лейпциг" – "ПСЖ": где смотреть матч

Поединок "Лейпциг" – "ПСЖ" 18 августа в прямом эфире, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1".Также прямая трансляция матча состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на следующий день в 11:00 на "Футбол 1" и в 15:00 на "Футбол 2".

Добавим, что победитель пары "Лейпциг" – "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов встретится с лучшим в противостоянии "Лион" – "Бавария", которое состоится в Лиссабоне 19 августа.

Смотрите, как в полуфинал ЛЧ пробились "Бавария" и "Лион"

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