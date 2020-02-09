"Лейпциг" забьет "Баварии", но проиграет – мнение букмекеров о матче тура в Германии

Тимо Вернер - главная сила "Лейпцига" в атаке / Фото: Reuters

В воскресенье вечером на "Альянц-арене" в Мюнхене состоится встреча лидеров немецкой Бундеслиги – "Баварии" и "Лейпцига". В последнее время подопечные Ганса-Дитера Флика набрали приличный ход, выиграв пять матчей подряд. К слову, "Бавария" – "Лейпциг" онлайн уже идет на нашем сайте.

Букмекерские конторы явное преимущество отдают мюнхенцам, коэффициент на победу которых колеблется около 1.40-1.47. На ничью дают 5.50, на успех гостей – около 6.10. Ожидается, что соперники не будут отсиживаться в обороне и забьют 3-4 мяча. Самые вероятные счета – 2:1 (коэф. – 9.40) и 3:1 (10.50). А первыми должны отличиться хозяева (1.42).

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Ближе всего к голу, по мнению букмекеров, польский бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски (1.45). Правда, могут отправить мяч в цель и Серж Гнабри (2.45) с Томасом Мюллером (2.65). У "Лейпцига" должен забить Тимо Вернер (2.55) или же Патрик Шик (3.85). Интересно, что в этом поединке встречаются два лучших голеадора Бундеслиги: Левандовски и Вернер, наколотившие 22 и 20 мячей соответственно.

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