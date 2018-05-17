Лидер "Атлетико" признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Сегодня, 09:32

Гризманн сделал дубль в матче и выполнил впечатляющий объем работы без мяча

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн назван лучшим футболистом финального матча Лиги Европы-2017/18 с "Марселем", сообщается на официальном сайте УЕФА. Напомним, испанский клуб разгромил французов со счетом 3:0, а сам Гризманн отличился дублем. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" 3:0 смотрите на нашем сайте.

"Кроме отличной реализации он показал прекрасное качество игры при владении мячом, а также выдал впечатляющий объем работы без мяча", – заявил Томас Шааф, работавший на матче в качестве технического наблюдателя УЕФА.

Сам герой поединка также поделился впечатлениями от победы и рассказал, кто помог ему выйти на высокий уровень.

"Очень счастлив. Я многие годы работал, чтобы насладиться таким вот моментом. Ради этого я оставил свой дом, когда мне было 14. Моя семья приехала сюда, чтобы поддержать меня. Мы как следует отпразднуем.

Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжать играть на том же уровне", – сказал Антуан.

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Лига Европы, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Livesport.ru

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