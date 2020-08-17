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Лидер "Барселоны" может вернуться в свой бывший клуб

17 августа, 18:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Клуб из Нидерландов сделает предложение Луису Суаресу

Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес может вернуться в нидерландский "Аякс", где он выступал с 2007 по 2011 год. Как сообщает ua-football.com, ссылаясь на журналиста Энсо Оливейру, амстердамский клуб желает вернуть уругвайского форварда и готовит ему предложение, но все будет зависеть от самого Суареса и "Барселоны".

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Ранее сообщалось, что Луис Суарес может покинуть "Барселону". После фиаско в Лиге чемпионов в каталонском клубе грядут грандиозные изменения. Продажа постаревших лидеров – один из этапов обновления команды. Мы уже писали, что "Барселона" определилась с новым тренером: названы имя и срок контракта. Рональд Куман покинет сборную Нидерландов и подпишет с каталонцами соглашение на два года.

В текущем сезоне Суарес провел 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает 33-летнего нападающего в 28 миллионов евро.

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Ранее мы писали, что скандальный игрок "Барселоны" попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль Артура вылетел на тротуар и влетел в фонарный столб.

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футбол Барселона чемпионат Испании Аякс Амстердам чемпионат Голландии Луис Суарес

Источник: Сегодня|Спорт

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