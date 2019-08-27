Лидер бомбардиров в Беларуси: "А может, мне "Шахтер" позвонит"

Виталий Квашук. Фото ФК "Гомель"

Украинский вингер "Гомеля" Виталий Квашук ныне лидирует среди бомбардиров чемпионата Беларуси – 11 голов. Этот клуб уже четвертый в его белорусской карьере, а вот в УПЛ 26-летний киевлянин сыграл лишь один матч - в декабре 2012-го за донецкий "Металлург".



- Мы играли с "Днепром", и Юрий Максимов, тогдашний тренер "металлургов", выпустил меня на замену, - вспоминает Виталий. - И хотя я провел на поле всего полчаса, успел понять, что уровень чемпионата очень серьезный. Тогда играл на фланге с Колей Морозюком, а против нас - Коноплянка и Стринич. Поэтому, поверьте, я успел ощутить, что такое Премьер-лига.



- Следишь за клубами Ук­­раины?

- Да, стараюсь мониторить. Вот, "Динамо" с "Брюгге" смотрел. "Зарю" часто смотрю. Ну и за "Шахтером", конечно, наблюдаю. У меня есть приложение в телефоне с оповещением об их матчах. Нравится футбол, который они показывают. А еще за "Колосом" слежу, у меня там много друзей. Мы и зимой в отпуске с ребятами собирались, играли вместе в футбол.



- Почему у тебя не получилось заиграть в "Заре", куда ты перешел летом 2013-го?

- Трудно сказать. Со мной тогда подписали контракт на 3 года, были хорошие условия, была конкретика от генерального директора Сергея Рафаилова. Он меня и приглашал в команду, а Юрий Николаевич (Вернидуб. - Авт.) обо мне не сильно знал, и может, не особо рассчитывал. Плюс тяжело дался переход из молодежной команды "Металлурга" в первую команду "Зари" - совсем другой уровень. Было тяжело, и я, видимо, не сумел убедить Николаевича, что сильнее кого-то или могу на равных конкурировать. Поэтому там больше моя неудача и моя вина, чем тренеров или кого-то еще. Я просил отдать меня куда-то в аренду, потому что за дубль было уже неинтересно играть - я был намного старше остальных ребят. Но только в начале 2016 года появился вариант с Беларусью, нужно было ехать на просмотр в "Торпедо" из Жодино. А у меня ж еще был контракт с "Зарей". Я подошел к Сергею Васильевичу Рафаилову, он говорит: "Да, Виталь, без проблем. Если хочешь – езжай". Мы разорвали контракт по обоюдному, и я оказался в Беларуси. Понравился тренерам, заключил контракт, стал играть. И так получилось, в первый же год выиграл с "Торпедо" Кубок Беларуси - это пока единственный мой трофей. Мы тогда в финале обыграли БАТЭ в серии пенальти, и я тоже забил.



- И о тебе снова вспомнили в Украине. Позвали в донецкий "Олимпик". Ты подписал 2-летний контракт, но так ни разу и не сыграл. Что там случилось?

- Люди себя некрасиво повели, вот и все. Я понравился тренерскому штабу, мне обещали место в составе. Все вроде замечательно. Но потом меня Санжар раз за дубль отправил играть, второй. Я подхожу: "Объясните, что вас не устраивает? Что я делаю не так? Над чем поработать?". Мне: "Да, все нормально. Работай". Ну, я работаю. И вдруг через полтора месяца мне говорят: "Будем расторгать контракт". Я говорю: "Подождите, у меня два перехода за год. Вы знаете правила. Я сейчас смогу только с первой лигой подписать. Давайте, я хотя бы до зимы останусь, и буду искать команду, как это по-человечески делается". - "Нет, и все. До свидания". Я попросил хотя бы компенсацию на то время, что буду без работы. "Мы не можем", - и на этом все. Я разорвал контракт, развернулся и уехал. Спасибо "Колосу", приютили меня на это время, дали возможность с ними поддерживать форму. Я позвонил Костышину, он говорит: "Без проблем, Виталь, приезжай, тренируйся!". Очень благодарен ему за это, я добро не забываю. Но тренировки - это одно, а найти команду после такого было непросто. Люди начинали интересоваться: "А почему ты не играл?". И что им ответить? "Тренер плохой попался?" Это никого не интересует. Пришлось возвращаться в Беларусь, идти в "Витебск" за такие смешные деньги, что и говорить не хочется.



- Потом у тебя в карьере был азербайджанский "Сабах", где ты играл вместе с Марко Девичем...

- Да, мы с Марко пришли в команду почти одновременно, я чуть раньше. Он, конечно, футболист с большой буквы. Футболистище! Он играл на острие, я - правого вингера. Мы и сейчас с Девичем периодически общаемся. Когда Украина с Сербией играла, я ему писал, подначивал: "Ну что, Марко, за кого болеть будешь?" (смеется). Но он ушел от прямого ответа, написал что-то типа "За красивую игру".



- 13 последних чемпионатов Беларуси выиграл БАТЭ. Лидер и по финансам?

- Ну, сейчас "Динамо" (Брест), где играет Артем Милевский, наверное, покруче, чем БАТЭ. В Бресте сейчас серьезные финансовые вливания. У них богатый президент Александр Зайцев. Собрали добротную команду, дают хорошую конкуренцию БАТЭ. В Бресте сейчас футбольный бум, стадион постоянно полный. Ну, это просто кайф - играть там. Хоть и болеют против тебя, но такая футбольная атмосфера!



- А зарплаты в белорусских клубах насколько разнятся?

- Тут есть топ-пятерка по зарплатам: "Динамо" (Брест), БАТЭ, "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) и "Торпедо" (Жодино). То, что они платят своим футболистам, в разы отличается от выплат в других клубах. У остальных - примерно все одинаково, разница, ну, может "плюс-минус" 300-400 долларов. Но у меня сейчас финансы не на первом месте. Главное - профессиональный рост, хочется прогрессировать и играть на высоком уровне.



- Бонусы за забитые голы у тебя в контракте предусмотрены?

- Есть, но от этого не легче. Плюсики капают, но пока только на бумаге (смеется). Надеюсь, что в конце сезона они материализуются. Тут зарплату на два месяца задерживают, а вы про бонусы... Я поэтому и семью из Киева сюда не перевожу. Может, жена с сыном приедут на несколько дней в сентябре, игру какую-то посмотрят и со мной побудут. Я иногда вырываюсь на пару дней, но сыну для общения этого мало, а меня на дольше не отпускают.



- От Гомеля до Киева не так уж и далеко. За сколько доезжаешь?

- Если без помех, можно часа за 2-2,5. Я иногда и быстрее долетал. Но серьезные коррективы вносит таможня. Недавно ехал, так всю ночь там простоял.



- Знаю, ты страстный рыбак.

- О, это есть! Хотел даже как-то в чемпионате по рыбной ловле поучаствовать, но времени нет. Тут на обычную рыбалку выехать не всегда получается. Да, в Беларуси, скажу честно, рыбных мест почти и нет, не то что у нас. Ну, может где-то под Минском, а в Гомеле с этим беда. Водоемы есть, но не зарыбленные. Так что я уже все свое снаряжение и снасти перевез в Киев. Кстати, совсем недавно, в июне, у меня случился самый большой улов. Ездили с Кириллом Петровым (сейчас играет в Азербайджане. - Ред.), с которым дружим семьями, на один "платник" за Обухов, и я вытянул карпа под 4 кг.





- Ты родился 1 апреля, в день смеха. И жена тебя когда-то оригинально поздравила...

- Да, было. В прошлом году, на 25-летие. Жена поставила торт с 25 свечами, ну и говорит: "Задувай!". Я дунул, а они гаснут, но снова загораются. Не сразу, но сообразил, что свечи - специальные, незадуваемые. Но я отступать не привык. Долго с ними возился, от нехватки воздуха даже голова закружилась, но все-таки справился. Чтоб я, и не справился?! Та ну! Жена точно знала, что я не отступлюсь, поэтому и устроила такое. А сама все снимала на видео. Я недавно пересматривал - ну это просто истерика.



- В чемпионате Беларуси сейчас немало украинцев. Совместные тусовки устраиваете?

- Нет, только на футбольном поле пересекаемся. С Женей Смирновым, с которым играем, общаюсь. Он одессит из "Черноморца". Тоже живет в Гомеле один, ну и коротаем свободное время по-холостяцки, то в кафе посидим, то сходим куда-нибудь.



- С "Гомелем" у тебя контракт до конца этого года. А что потом?

- Все меня сватали в другие клубы этим летом, но ничего конкретного не было. Посмотрим. Мне главное сейчас помочь "Гомелю" остаться в высшей лиге.



- Если вдруг снова позовут в УПЛ, поедешь?

- Нужно будет думать. Смотря что за клуб.



- Ну, тот же "Колос", на­­пример?

- Ну, тяжело сказать. "Колос" на меня пока не выходил. А может быть, "Шахтер" мне позвонит. Шучу, конечно.

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