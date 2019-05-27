Лидер "Челси" может пропустить финал Лиги Европы из-за травмы

Французский полузащитник получил повреждения колена на тренировке

Н'Голо Канте. Фото: AFP

Полузащитник "Челси" Нголо Канте травмировал колено во время подготовки команды к финалу Лиги Европы с "Арсеналом" и может пропустить матч, сообщает The Guardian. Матч "Челси" - "Арсенал" пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало – 22:00 по киевскому времени. Ранее мы сообщали, что "Арсенал" и "Челси" отказались от билетов на финал Лиги Европы.

В субботу 28-летний француз подвернул ногу и досрочно завершил тренировку команды. На следующий день Канте должен был пройти обследование, по итогам которого могла наступить ясность с его возможным участием в матче в Баку.

Отметим, что Канте может стать четвертым игроком, который не поможет "Челси" в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что в среду точно не сыграют защитник Антонио Рюдигер, а также полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

В нынешнем сезоне Канте провел 52 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Отметим, что из-за травмы голеностопа он не сыграл в двух предыдущих матчах команды - 9 мая с "Айнтрахтом" (1:1, по пенальти – 4:3) в Лиге Европы и 12 мая с "Лестером" (0:0) в Премьер-лиге.

Напомним, что Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку. Армянский полузащитник не рискнул поехать в Азербайджан на главный матч сезона.

Обзор матча с серией пенальти "Айнтрахт" – "Челси":

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