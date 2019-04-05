Лидер "Динамо" может пропустить матч с "Шахтером" в Кубке Украины

Украинский полузащитник слег с температурой после встречи с "Зарей"

Виталий Буяльский. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лидер "Динамо" может пропустить матч с "Шахтером" в Кубке Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72f/cdc/5ca72fcdc0d00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72f/cdc/5ca72fcdc0d00.jpg 2019-04-05T13:39:23+03:00 Футбол Украинский полузащитник слег с температурой после встречи с "Зарей"

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против донецкого "Шахтера", который состоится 7 апреля в Харькове. По информации СМИ, у хавбека киевлян, отметившегося голом в состоявшемся 3 апреля поединке 23 тура УПЛ против "Зари" (3:2), подозрения на простуду и поднялась температура.

Пока неизвестно, примет ли Буяльский участие в игре с "Шахтером", которая пройдет в воскресенье. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "горняками", и надеются, что за два дня, оставшиеся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.

Буяльский в нынешнем сезоне сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

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