Лидер "Динамо" может пропустить матч с "Шахтером" в Кубке Украины
Украинский полузащитник слег с температурой после встречи с "Зарей"
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский может пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против донецкого "Шахтера", который состоится 7 апреля в Харькове. По информации СМИ, у хавбека киевлян, отметившегося голом в состоявшемся 3 апреля поединке 23 тура УПЛ против "Зари" (3:2), подозрения на простуду и поднялась температура.
Пока неизвестно, примет ли Буяльский участие в игре с "Шахтером", которая пройдет в воскресенье. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "горняками", и надеются, что за два дня, оставшиеся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.
Буяльский в нынешнем сезоне сыграл 31 матч за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.
Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".
Напомним, что ранее предстоящий матч прокомментировал экс-футболист обеих команд Владимир Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка". Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Лидер "Динамо" может пропустить матч с "Шахтером" в Кубке Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Езерский: "Хотелось, чтобы "Шахтер" и "Динамо" встретились ближе к финалу Кубка"
Экс-футболист считает, что в текущем сезоне будет шанс у менее сильных команд попасть в финал и выиграть трофей
Исмаили о дерби в Кубке Украины: "Места для ошибок здесь нет"
Защитник "горняков" о предстоящем поединке против "Динамо"
Шевчук: "Для "Динамо" выиграть Кубок страны и обыграть "Шахтер" – это шанс не провалить сезон"
Экс-игрок "горняков" поделился ожиданиями о предстоящем четвертьфинале Кубка Украины