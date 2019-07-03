Лидер "Карпат" покинул чемпионат Украины ради второй лиги Испании

Сергей Мякушко впервые попробует себя за пределами Украины

Сергей Мякушко. Фото: ФК "Алькоркон".

Украинский полузащитник Сергей Мякушко продолжит карьеру в Испании. Экс-футболист львовских "Карпат" перешел в клуб Сегунды (второй по силе лиги страны) "Алькоркон". Соглашение рассчитано на один сезон с правом продления еще на три, если стоорны останутся довольны сотрудничеством.

26-летний Мякушко в прошлом сезоне провел за "Карпаты" 35 матчей во всех турнирах и забил 8 голов и покинул команду в статусе свободного агента, хотя в клубе хотели сохранить одного из лидеров команды. Ранее он защищал цвета "Оболони", "Динамо", "Говерлы" и "Ворсклы". Трансферная стоимость украинца составляет 800 тысяч евро.

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В Испании Мякушко может сыграть в одной лиге с Романом Зозулей, если форвард все же останется в "Альбасете". В конце сезона у экс-игрока "Днепра" истек срок контракта с испанцами, но о продлении они пока не договорились. Также сообщалось, что Зозуля не будет рассматривать предложения от команд второй лиги Испании, кроме "Альбасете".

Ранее стало известно, что Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо". Тогда говорилось, что нападающий может достаться киевлянам бесплатно, если его нынешний клуб не выйдет в Примеру, что в итоге и произошло.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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