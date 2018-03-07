Лидер "Лестера" ошарашил признанием в Facebook, но оказалось, что его аккаунт взломали

Хакеры от имени Рияда Мареза попрощались с футболом

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез заявил, что решил закончить карьеру игрока. Соответствующее сообщение он оставил на своей станице в Facebook.

"После консультации со многими врачами я решил закончить с футболом. Поскольку моя карьера игрока подходит к концу, я хотел бы кое-что сказать.

Хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, проявленные ко мне в этом невероятном городе, который навсегда останется в моем сердце", – написал Марез.

Позже французские СМИ сообщили, что сообщение Мареза в Facebook – фейк, а аккаунт алжирского футболиста был взломан.

Летом 27-летнего Мареза хотели приобрести "Рома", "Челси" и "Барселона", а в январе – "Манчестер Сити", но клубы не смогли договориться с "Лестером".

Из-за срыва трансфера Марез некоторое время даже бойкотировал тренировки клуба, но в итоге вернулся в команду.

В текущем сезоне Марез провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что бывший партнер Мареза по "Лестеру" Н'Голо Канте по неизвестной причине упал в обморок.