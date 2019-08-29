Лидер Ливерпуля признан лучшим защитником прошлого сезона в Лиге чемпионов

Голлнадский футболист в прошлом сезоне помог мерсисайдцам победить в Лиге чемипонов

Вирджил ван Дейк / Фото: AFP

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги чемпионов. Голландский футболист получил награду во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн трансляция жеребьевки евротурнира проходит на нашем сайте.

В прошлом сезоне ван Дейк вместе с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов, а в начале этого завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв "Челси" в серии послематчевых пенальти.

Как мы писали ранее, стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20. В частности, в групповой раунд турнира пробился бельгийский "Брюгге", одолевший по сумме двух встреч австрийский ЛАСК (1:0 в гостях и 2:1 дома).

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Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

Календарь сезона

17/18 сентября: первый тур группового этапа

1/2 октября: второй тур группового этапа

22/23 октября: третий тур группового этапа

5/6 ноября: четвертый тур группового этапа

26/27 ноября: пятый тур группового этапа

10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала

10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала

14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала

28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала

5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул

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