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Лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 12:44

Боснийский форвард столкнулся лбами с Пепе и рухнул после этого на газон

Эдин Джеко
Эдин Джеко. Фото: AFP
Лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f5/de1/5c80f5de1d467.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f5/de1/5c80f5de1d467.jpg Футбол Боснийский форвард столкнулся лбами с Пепе и рухнул после этого на газон

Во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Порту" и "Ромой" (3:1) на поле произошла стычка между защитником хозяев Пепе и форвардом римлян Эдином Джеко. Напомним, что по сумме двух игр (4:3) португальский клуб выбил "Рому" из розыгрыша турнира.

В одном из эпизодов футболисты столкнулись лбами и поговорили на повышенных тонах, после чего 32-летний босниец схватился за лицо и рухнул на газон. Кстати, Пепе за этот эпизод схлопотал предупреждение.

"Я никогда не узнаю, как Джеко пережил этот удар Пепе", – отреагировал на эпизод в своем Твиттере легендарный форвард сборной Англии Гари Линекер.

Ранее "Сегодня" писали, что футболист опозорился смешной симуляцией в чемпионате Голландии. Игрок хотел заработать предупреждение для соперника, но в итоге стал посмешищем.

Также смешная симуляция решила исход матча в чемпионате Чили. "Нырок" футболиста привел к пенальти в концовке встречи.

Ранее мы сообщали, что Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку. Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики.

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Тег Лига чемпионов, Порту , Рома Италия, Пепе, Эдин Джеко

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Источник:

СЭ

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