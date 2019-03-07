Лидер "Ромы" опозорился смехотворной симуляцией в матче Лиги чемпионов
Боснийский форвард столкнулся лбами с Пепе и рухнул после этого на газон
Во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Порту" и "Ромой" (3:1) на поле произошла стычка между защитником хозяев Пепе и форвардом римлян Эдином Джеко. Напомним, что по сумме двух игр (4:3) португальский клуб выбил "Рому" из розыгрыша турнира.
В одном из эпизодов футболисты столкнулись лбами и поговорили на повышенных тонах, после чего 32-летний босниец схватился за лицо и рухнул на газон. Кстати, Пепе за этот эпизод схлопотал предупреждение.
"Я никогда не узнаю, как Джеко пережил этот удар Пепе", – отреагировал на эпизод в своем Твиттере легендарный форвард сборной Англии Гари Линекер.
TWITTER— Spoura Sports (@spouraspor) March 6, 2019
Ранее "Сегодня" писали, что футболист опозорился смешной симуляцией в чемпионате Голландии. Игрок хотел заработать предупреждение для соперника, но в итоге стал посмешищем.
Также смешная симуляция решила исход матча в чемпионате Чили. "Нырок" футболиста привел к пенальти в концовке встречи.
Ранее мы сообщали, что Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку. Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики.
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