Лидер сборной Украины не покинет зимой английский "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко в последнее время не играет - он выбыл из-за травмы на три недели

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Лондонские "Молотобойцы" все еще готовы расстаться с игроком, однако, из-за полученной травмы футболист выбыл из строя на три недели и не сможет пройти медобследование в потенциально новой команде.

Стоит отметить, что в сезоне 2019/20 Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Его контракт с "Вест Хэмом" истекает 30 июня 2022 года. Недавно появилась информация, что англичане предложили Ярмоленко "Бешикташу". Турецкое издание Fotospor сообщило, что украинец хотел бы играть вместе с бывшим одноклубником Домагоем Видой, защищающим цвета "черных орлов" из Стамбула. Но стамбульцы не заинтересовались.

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Ранее мы писали, что агент Ярмоленко опроверг слухи о его уходе из "Вест Хэма".

"Не знаем, откуда распространяется информация об аренде. В "Вест Хэме" никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал, – заявил агент игрока Вадим Шаблий. – Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы".

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