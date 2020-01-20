Лидер сборной Украины словами "Терминатора" обратился к фанатам после операции

Украинец из "Гента" поделился снимком из палаты сразу после операции на ахилле

Роман Яремчук / Фото: ФФУ

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Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук перенес операцию на травмированном ахилловом сухожилии. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram, прикрепив к сообщению фото с больничной койки. Ранее сообщалось, что Яремчук пропустит 2-3 месяца. В клубе надеются, что он вернется в строй к началу плей-офф чемпионата Бельгии.

"Я вернусь", – подписал фото Яремчук знаменитой фразой из "Терминатора"

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В текущем сезоне Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету Романа пять мячей в составе сборной Украины. Из-за травмы он вероятнее всего пропустит спарринги команды Андрея Шевченко против Франции и Польши в марте.

Мы уже сообщали, что нападающий сборной Украины за три месяца подорожал почти в два раза. Если в начале осени Яремчука оценивали чуть более чем в шесть миллионов евро, то сейчас популярный сайт Transfermarkt вывесил на него ценник в 12 "лимонов".

Смотрите, как Роман Яремчук забивал в чемпионате Бельгии "Антверпену":

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