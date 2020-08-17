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Лидер "Севильи" оставил "Шахтер" вне финала Лиги Европы еще до матча с "Интером"

17 августа, 09:47

Олег Люлька Олег Люлька

Нападающий испанского клуба добавил спортивной злости "горнякам" перед поединком с итальянским грандом

Испанский нападающий Сусо, чей гол помог "Севилье" обыграть "Манчестер Юнайтед" 2:1 в полуфинале Лиги Европы, дал дополнительную мотивацию "Шахтеру" перед поединком с "Интером". Сусо, еще до матча "Шахтер" – "Интер", решил, что соперником "Севильи" по финалу еврокубка непременно будет клуб из Италии, что наверняка должно по-спортивному разозлить чемпионов Украины.

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"Здорово, что мы вышли в финал, – цитирует форварда "Севильи" Сусо официальный сайт УЕФА. – "Манчестер Юнайтед" играл быстро, сильно и создал много хороших моментов. Я очень рад, что мы выиграли этот матч. С нетерпением жду финала. Как бывший игрок "Милана" я хорошо знаю, что значит играть с "Интером". Это будет трудный матч"

Сусо

Сусо / Фото: Reuters

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Напомним, второй полуфинал Лиги Европы "Шахтер" – "Интер" состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00. Накануне главный тренер итальянцев Антонио Конте заявил, что "Шахтер" – самый сильный соперник "Интера" в Лиге Европы.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в 1/4 Лиги Европы "Базель"

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