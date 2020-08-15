Лидер "Шахтера" рассказал, каким образом дончане намерены обыграть "Интер"

По словам полузащитника дончан Алана Патрика, "горняки" не собираются подстраиваться под звездных соперников

Ведущий полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал, в каком ключе "горняки" намерены сыграть против "Интера" в полуфинале Лиги Европы, который состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Напомним, уже известно, что судить "Шахтер" – "Интер" в Лиге Европы будет поляк Марциняк.

"Интер" использует тактическую схему 3–5–2, которая немного отличается от построения тех соперников, с которыми мы обычно встречаемся. Несмотря на это, мы, конечно же, не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде. Необходимо постараться навязать собственный стиль игры"

"Понимаем, что это очень сильный и сложный соперник. Но, как я уже сказал, нам нужно придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, с учетом возникших после анализа соперника идей важно постараться использовать их слабые стороны"

"Финал – это цель, которую все мы преследуем. У нас сейчас есть такой шанс, и все мы думаем об этом. Однако готовимся постепенно. Нужно сделать еще один шаг, чтобы постараться закрепить вклад в историю клуба и добыть второй европейский трофей", – цитирует Алана Патрика официальный сайт "Шахтера"

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Ранее "Шахтер" разгромил "Базель" 4:1 и остался единственным клубом в еврокубках не из ТОП-5 национальных первенств. Тогда как "Интер" в 1/4 финала Лиги Европы одолел "Байер" 2:1.

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