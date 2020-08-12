Бразильский футболист донецкого "Шахтера" Тайсон стал автором одного из четырех мячей в ворота швейцарского "Базеля" в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, "горняки" разгромили соперника со счетом 4:1 и вышли в полуфинал, где встретятся с итальянским "Интером". Этот забитый мяч позволил Тайсону установить рекорд Лиги Европы. Лидер "горняков" - первый футболист, кто забивает в семи разных сезонах турнира, начиная с сезона 2009/2010, когда Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА. В шести сезонах забивали такие игроки как Александр Ляказетт из лондонского "Арсенала", бывший футболист киевского "Динамо" Джермейн Ленс, а также форвард "Краснодара" Ари, сообщает Gracenote Live в Twitter. TWITTERAugust 11, 2020 В текущем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. Отметим, что в сегодняшнем матче бразилец, кроме забитого гола, успел заработал пенальти, который реализовал Алан Патрик. Ранее мы писали, что "Шахтер" в третий раз в истории сыграет в полуфинале Лиги Европы. "Горняки" продолжают феноменальный сезон в еврокубках. Смотрите обзор матча "Шахтер" - "Базель":