Лидер "Тоттенхэма" в одних трусах повалялся в снегу на родине Санта-Клауса

Гарри Кейн / Фото: AFP

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн провел выходные в Лапландии. Напомним, игроки лондонского клуба получили от Жозе Моуриньо несколько дней выходных в связи с ранним вылетом из Кубка английской лиги.

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26-летний нападающий в одних трусах искупался в снегу, после чего окунулся в джакузи.

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Гарри Кейн в трусах купается в снегу Видео: Instagram

Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря, "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне провел 21 матч на клубном уровне и забил 15 голов.

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Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе "Уэмбли".

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