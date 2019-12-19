Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Лидер "Тоттенхэма" в одних трусах повалялся в снегу на родине Санта-Клауса

19 декабря, 18:27

Гарри Кейн решил активно провести выходные

Гарри Кейн

Гарри Кейн / Фото: AFP

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн провел выходные в Лапландии. Напомним, игроки лондонского клуба получили от Жозе Моуриньо несколько дней выходных в связи с ранним вылетом из Кубка английской лиги.

Читайте также: Быстро подал мяч – пообедал с Моуринью и Кейном – болбоя отблагодарили за помощь в Лиге чемпионов

26-летний нападающий в одних трусах искупался в снегу, после чего окунулся в джакузи.

Реклама

Гарри Кейн в трусах купается в снегу Видео: Instagram

Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря, "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне провел 21 матч на клубном уровне и забил 15 голов.

Смотрите, как лондонцы играли в финале последней Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе "Уэмбли".

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм Хотспур" – "Олимпиакос" – 4:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Челси Лондон Гарри Кейн

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...