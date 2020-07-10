Лидер украинской Первой лиги не собирается выступать в Премьер-лиге, названа причина

"Агробизнес" из Хмельницкой области хочет повременить год с повышением в классе

Интересная ситуация складывается во втором по рангу дивизионе украинского футбола. С одной стороны – идет напряженная борьба за призовые места, которые позволяют претендовать на повышение в классе. С другой – всплывают неожиданные факты, влияющие на выход в Премьер-лигу. Кстати, на днях "Агробизнес" обыграл "Рух" и стал лидером Первой лиги.

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Оказалось, "Агробизнес", представляющий городок Волочиск в Хмельницкой области с населением в 20 тысяч человек, не собирается подавать заявку на участие в элитном дивизионе в ближайшем сезоне 2020/2021. Об этом в комментарии tribuna.com заявил президент клуба Олег Собуцкий, поведав причину своего решения:

"Мы не собираемся подавать заявку на аттестацию потому, что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем. Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы рассказали им о неготовности клуба к Премьер-лиге".

"Агробизнес" выиграл все три матча после рестарта сезона и теперь на два очка опережает "Металлист-1925" и "Ингулец", на четыре – "Волынь", на пять – "Минай", на шесть – "Рух".

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